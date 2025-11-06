В платье с "голой" вставкой: Айла Фишер блистала на премьере фильма "Иллюзия обмана 3"

Айла Фишер / © Getty Images

Реклама

Айла Фишер вновь вернулась к своей уже культовой роли Хенли Ривз в фильме «Иллюзия обмана», поскольку 15 ноября стартует показ третьей части. Продолжение выйдет на экраны через девять лет после премьеры предыдущего фильма.

Айла появилась перед фотографами в платье от Rebecca Vallance. Ее бархатный наряд был длинным и на тонких бретельках, а также имел оригинальную деталь — под грудью у наряда был так называемый «голый» эффект, поскольку там у него была бежевая вставка ткани с черной вставкой. А вот в зоне грудт наряд украшали небольшие складки ткани. Юбка платья была немного расклешенной с подолу. Образ Фишер дополнила лаконичная прическа с распущенными волосами, красный маникюр и босоножки на высоких платформах.

Айла Фишер / © Getty Images

Напомним, что более лаконичный лук актриса продемонстрировала на премьере фильма «Джей Келли», который презентовали в рамках 69-го Лондонского кинофестиваля. 49-летняя Айла блистала в нежном и лаконичном белом платье-бюстье, которое было расшито пайетками.

Реклама