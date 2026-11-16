- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 170
- Время на прочтение
- 1 мин
В платье с голубым бантом и мятой юбкой: Деми Мур получила награду на гала-вечере Baby2Baby
64-летняя актриса появилась на мероприятии в драматичном наряде с прозрачным верхом и воланами от Carolina Herrera.
Деми Мур посетила ежегодный благотворительный гала-вечер Baby2Baby, который состоялся в Pacific Design Center в Западном Голливуде. На мероприятии актрисе вручили награду Giving Tree Award, которую в предыдущие годы получали Серена Уильямс, Ким Кардашьян и Шарлиз Терон.
Для выхода на подиум Мур выбрала черное платье в пол из весенне-летней коллекции 2027 года Carolina Herrera. Глубокий V-образный вырез и манжеты длинных прозрачных рукавов украшали объемные волнистые воланы.
Широкая юбка, которая была заметно помята, переходила в длинный шлейф, а на талии актриса завязала большой голубой бант из легкой полупрозрачной ткани. Его концы спускались почти до подола.
Звезда украсила уши бриллиантовыми серьгами с камнями, а руки — кольцами. Деми собрала волосы в хвост, оставив несколько тонких прядей у лица. В макияже она сочетала серебристые тени, черные стрелки и розовые румяна.
Поддержать Мур на мероприятии пришли ее дочери — Скаут, Таллула и Румер Уиллис.
Напомним, Деми Мур по-новому интерпретировала джинсовый стиль в необычном вечернем наряде от Зака Позена.