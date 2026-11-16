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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В платье с голубым бантом и мятой юбкой: Деми Мур получила награду на гала-вечере Baby2Baby

64-летняя актриса появилась на мероприятии в драматичном наряде с прозрачным верхом и воланами от Carolina Herrera.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Деми Мур

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур посетила ежегодный благотворительный гала-вечер Baby2Baby, который состоялся в Pacific Design Center в Западном Голливуде. На мероприятии актрисе вручили награду Giving Tree Award, которую в предыдущие годы получали Серена Уильямс, Ким Кардашьян и Шарлиз Терон.

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Для выхода на подиум Мур выбрала черное платье в пол из весенне-летней коллекции 2027 года Carolina Herrera. Глубокий V-образный вырез и манжеты длинных прозрачных рукавов украшали объемные волнистые воланы.

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Широкая юбка, которая была заметно помята, переходила в длинный шлейф, а на талии актриса завязала большой голубой бант из легкой полупрозрачной ткани. Его концы спускались почти до подола.

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Звезда украсила уши бриллиантовыми серьгами с камнями, а руки — кольцами. Деми собрала волосы в хвост, оставив несколько тонких прядей у лица. В макияже она сочетала серебристые тени, черные стрелки и розовые румяна.

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Поддержать Мур на мероприятии пришли ее дочери — Скаут, Таллула и Румер Уиллис.

Скаут ЛаРу Уиллис, Таллула Уиллис, Деми Мур и Румер Уиллис / © Associated Press

Скаут ЛаРу Уиллис, Таллула Уиллис, Деми Мур и Румер Уиллис / © Associated Press

Напомним, Деми Мур по-новому интерпретировала джинсовый стиль в необычном вечернем наряде от Зака Позена.

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