В платье с голубыми бабочками: Никола Пельтц продемонстрировала второе особенное платье с вечеринки
Пара повторно обменялась клятвами.
Дочь американского миллиардера Никола Пельтц и ее муж Бруклин Бекхэм спустя три года после своей свадьбы решили повторно обменяться клятвами. Пара устроила еще одно торжество, но на этот раз для друзей и близких, на котором Никола сменила несколько нарядов.
Вначале девушка появилась на своей второй свадьбе в винтажном платье матери — наряде, который перешила. Это было платье с открытыми плечами и цветочными украшениями.
Затем Никола переоделась для вечеринки, но выбрала уже не белое платье, а голубое. На девушке был винтажный наряд от Dolce & Gabbana 1998 года. Ее платье имело тонкие бретельки, несколько драпировкой, а также было украшено нежными голубыми бабочками.
Также у наряда был небольшой шлейф.
Торжество прошло еще 2 августа в поместье отца Николы. Примечательно, что никого из родственников Бруклина на церемонию не пригласили — ни братьев с сестрой, ни его родителей — Дэвида, Виктории, Ромео, Круза и Харпер.