ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
48
Время на прочтение
1 мин

В платье с голубыми бабочками: Никола Пельтц продемонстрировала второе особенное платье с вечеринки

Пара повторно обменялась клятвами.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Никола Пельтц

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Дочь американского миллиардера Никола Пельтц и ее муж Бруклин Бекхэм спустя три года после своей свадьбы решили повторно обменяться клятвами. Пара устроила еще одно торжество, но на этот раз для друзей и близких, на котором Никола сменила несколько нарядов.

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм / © Instagram Николы Пельтц

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм / © Instagram Николы Пельтц

Вначале девушка появилась на своей второй свадьбе в винтажном платье матери — наряде, который перешила. Это было платье с открытыми плечами и цветочными украшениями.

Затем Никола переоделась для вечеринки, но выбрала уже не белое платье, а голубое. На девушке был винтажный наряд от Dolce & Gabbana 1998 года. Ее платье имело тонкие бретельки, несколько драпировкой, а также было украшено нежными голубыми бабочками.

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Также у наряда был небольшой шлейф.

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Торжество прошло еще 2 августа в поместье отца Николы. Примечательно, что никого из родственников Бруклина на церемонию не пригласили — ни братьев с сестрой, ни его родителей — Дэвида, Виктории, Ромео, Круза и Харпер.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie