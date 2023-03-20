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В платье с голубыми цветами: нежный образ Екатерины Бужинской на Мальте

В платье с голубыми цветами: нежный образ Екатерины Бужинской на Мальте

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1012
Время на прочтение
1 мин
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В платье с голубыми цветами: нежный образ Екатерины Бужинской на Мальте

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Артистка продолжает выступать на благотворительных концертах в поддержку Украины.

Екатерина Бужинская опубликовала в Instagram снимки с состоявшегося на Мальте благотворительного концерта. Собранные средства передали на помощь в протезировании украинских защитников, которые приехали на операцию в Мальту.

Екатерина выступила в нежном красивом образе. На ней было белое платье-вышиванка с голубыми орхидеями. Талию певица подчеркнула белым поясом.

Катерина Бужинська / © Instagram Екатерины Бужинской
Катерина Бужинська / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

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Аутфит звезда дополнила пышной прической с кудрями и макияжем с акцентом на розовой помаде.

Екатерина Бужинская/Фото Елена Полковникова / ©
Екатерина Бужинская/Фото Елена Полковникова

Напомним, недавно Екатерина Бужинская представила клип на песню "Я дам тобі крила", которую посвятила украинским мужчинам.

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Дата публикации
Просмотры
1012
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