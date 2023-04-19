В платье с "голым" эффектом: 72-летняя звезда "бондианы" Джейн Сеймур на мероприятии в Нью-Йорке

Своим примером звезда доказала, что возраст - это только цифра. Ее наряд для мероприятия выглядел очень эффектно.

Британская звезда - 72-летняя актриса Джейн Сеймур, прославившаяся своей ролью в фильме о Джеймсе Бонде "Живи и дай умереть" 1973 года - продолжает вести активную светскую жизнь, сниматься в кино и посещать мероприятия. На днях Джейн появилась среди гостей светского мероприятия AMC Network 2023 Upfront at Jazz, которое прошло в Линкольн-центре, в Нью-Йорке.

Для своего появления перед камерами актриса выбрала наряд в любимом фасоне - это было обтягивающее бандажного платье, но эффектного дизайна, ведь имело так называемый "голый" эффект.

Наряд был выполнен из бежевой ткани, а сверху его обтягивала черная прозрачная драпированная сетка. У платья были тонкие бретели, декольте в виде сердца.

Джейн Сеймур / Фото: Associated Press

Образ актриса дополнила туфлями на каблуках, кожаной курткой и цепочкой с кулоном-бабочкой. Волосы она распустила и накрутила в легкие локоны.

Джейн Сеймур / Фото: Associated Press

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