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В платье с "голым" эффектом: Ева Лонгория показала свой праздничный лук

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
2013
Время на прочтение
1 мин
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В платье с "голым" эффектом: Ева Лонгория показала свой праздничный лук

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Знаменитости продолжают делиться фотографиями в своих блогах и показывать поклонникам, как провожали 2022 год.

Актриса Ева Лонгория опубликовала в Instagram фото с вечеринки, которую она посетила в новогоднюю ночь. 47-летняя звезда облачилась в весьма откровенное платье, которое имело эффект "голого", и обула золотистые мюли на каблуках. В руках у Евы был бокал, видимо, с шампанским.

Также у Евы были идеально ровные волосы, красивый макияж на лице, в ушах - серьги-висюльки, а на запястье - драгоценный браслет.

"Прощай 2022…..привет 2023! Давай сделаем это!" - написала Ева в подписи к снимку.

Подруга Лонгории - Виктория Бекхэм - тоже показывала, как встречала Новый год на семейной вечеринке вместе с мужем Дэвидом, двумя сыновьями – Ромео и Крузом, и дочерью Харпер.

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Дата публикации
Просмотры
2013
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