В платье с "голым" эффектом: Кейт Хадсон на премьере фильма в Лос-Анджелесе

Образ знаменитости получился элегантным и довольно оригинальным.

43-летняя актриса Кейт Хадсон посетила специальный показ фильма "Мона Лиза и кровавая луна", который проходил в Лос-Анджелесе. В этой картине Кейт сыграла главную роль.

На красной дорожке перед камерами звезда появилась в эффектном платье от Oscar de la Renta с "голым" эффектом.

Длинный наряд имел опущенную линию плеча и глубокое декольте. Платье было бежевым, но верхний его ярус выполнен из полупрозрачной сетчатой ткани, украшенной черной аппликацией в виде цветов. Дополнили образ актрисы бриллиантовые серьги-гвоздики, туфли на высокой платформе, макияж и прическа с "мокрым" эффектом.

Кейт Хадсон / Фото: Getty Images

Премьера картины "Мона Лиза и кровавая луна" состоялась в сентябре 2021 года на 78-м Венецианском кинофестивале в рамках основной программы.

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