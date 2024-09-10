В платье с "голым" эффектом: невеста Джеффа Безоса появилась на светском мероприятии в Нью-Йорке

Женщина подчеркнула фигуру платьем оригинального дизайна.
54-летняя Лорен Санчес посетила третий ежегодный ужин "Забота о женщинах", организованный фондом Kering. Мероприятие состоялось в Нью-Йорке.
Появилась перед камерами женщина в эффектном черно-синем кружевном платье с бежевой подкладкой, из-за чего создавался так называемый "голый" эффект. У наряда были также длинные рукава, опущенная линия плеча и длинный шлейф.
Цветочное платье Лорен было бренда Oscar De La Renta, а носила она его в сочетании с обувью на высокой платформе, высокой прической и украшениями с огромными бриллиантами, одним из которых было ее помолвочное кольцо, преподнесенное Безосом.
На светских мероприятиях, особенно благотворительных, Лорен - частый гость. В последний раз она появлялась на публике в наряде с огромной розой от любимого дизайнера принцессы Кейт - Alexander McQueen.
А вот бренд Oscar De La Renta - один из любимых у Лорен. Эксклюзивное платье с мозаикой на юбке невеста миллиардера Безоса выбрала для своего дебютного появления на Met Gala весной этого года.
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