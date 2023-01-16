В платье с "голым" эффектом: звезда "Золушки" Лили Джеймс на красной дорожке в Лос-Анджелесе

15 января в Калифорнии прошла церемония Critics' Choice Awards, которая ежегодно вручается за лучшие достижения в области кинопроизводства и телепрограмм. На красную дорожку мероприятия вышли знаменитые актеры и телезнаменитости.

Триумфатором вечера в этом году стал фильм "Все везде и сразу" режиссеров Дэниела Шайнерта и Дэна Квана: он получил награду в номинации "Лучший фильм", а также был удостоен премии за режиссуру, оригинальный сценарий и монтаж.

Одной из гостей мероприятия стала 33-летняя актриса Лили Джеймс, привлекшая внимание публики и фотографов своим необычным образом от бренда Oscar de la Renta.

Лили Джеймс / Фото: Associated Press

Наряд актрисы был черным и прозрачным, а сделан был из плотной органзы, поэтому юбка платья красиво держала форму. У платья не было бретелек, а в области талии его украшал большой черный бант. Поскольку наряд просвечивался, Лили надела под него бежевое белье и подъюбник. При этом создавался эффект "голого" платья.

Лили Джеймс / Фото: Associated Press

Образ звезды фильма "Золушка" дополняли черные сатиновые туфли на высоких каблуках, лаконичные украшения с бриллиантами и прическа с челкой.

Лили Джеймс / Фото: Associated Press

Также на красную дорожку вышли Кейт Хадсон, Аня Тейлор-Джой, Джулия Робертс, Кейт Бланшетт, Джулия Гарнер, Аманда Сейфрид, Эль Фаннинг, Дженнифер Кулидж и многие другие знаменитости.

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