В платье с "голым" верхом и без бюстгальтера: телезвезда в провокационном образе вышла на красную дорожку
Маура Хиггинс надела на светский ивент откровенный наряд.
Еще одна знаменитость появилась на церемонии вручения премии Glamour Women Of The Year Awards 2025 в Нью-Йорке в провокационном образе — это звезда реалити-шоу «Остров любви» Маура Хиггинс.
Девушка предстала перед фотокамерами в черном платье макси приталенного силуэта, верх которого был прозрачным. Наряд имел длинные рукава и глубокий округлый вырез с плотным воротником, который прикрыл ее обнаженную грудь.
Маура собрала волосы в хвост, выпустив спереди прядь и накрутив ее в локон, сделала макияж с акцентом на глаза и молочный маникюр. Уши она украсила бриллиантовыми длинными серьгами, а на руке было кольцо с бриллиантом.
Напомним, Маура Хиггинс на премии Pride Of Britain Awards 2025 в Лондоне блистала в «голом» черном корсетном платье миди с кружевом.