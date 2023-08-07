В платье с гороховым принтом и обнаженными плечами: победительница "Холостяка-12" в романтическом образе выпила сангрию

Екатерина Лозовицкая показала, как проводит время в Испании.
Победительница реалити-шоу "Холостяк-12" — Екатерина Лозовицкая — поделилась в Instagram снимками из отпуска, проводимого в солнечной Испании.
Модель сходила в ресторан, где насладилась испанским слабоалкогольным напитком – сангрией.
"А законно отдыхать в Испании и не выпить сангрии? Нет. Вот и я так думаю", – подписала фото Лозовицкая.
Екатерина выглядела красиво. На ней было черное платье в белый горошек с пикантным декольте и на тонких бретельках, которые она спустила с плеч, что акцентировало внимание на ее хрупких ключицах.
Девушка собрала волосы в высокую гульку, сделала макияж с красной помадой и украсила уши серьгами-цветами с камнями.
Напомним, ранее Екатерина Лозовицкая в купальнике темно-коричневого цвета продемонстрировала стройную фигуру.
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