В платье с гороховым принтом и обнаженными плечами: победительница "Холостяка-12" в романтическом образе выпила сангрию

Екатерина Лозовицкая показала, как проводит время в Испании.

Победительница реалити-шоу "Холостяк-12" — Екатерина Лозовицкая — поделилась в Instagram снимками из отпуска, проводимого в солнечной Испании.

Модель сходила в ресторан, где насладилась испанским слабоалкогольным напитком – сангрией.

Екатерина Лозовицкая/Instagram

"А законно отдыхать в Испании и не выпить сангрии? Нет. Вот и я так думаю", – подписала фото Лозовицкая.

Екатерина Лозовицкая/Instagram

Екатерина выглядела красиво. На ней было черное платье в белый горошек с пикантным декольте и на тонких бретельках, которые она спустила с плеч, что акцентировало внимание на ее хрупких ключицах.

Екатерина Лозовицкая/Instagram

Девушка собрала волосы в высокую гульку, сделала макияж с красной помадой и украсила уши серьгами-цветами с камнями.

Напомним, ранее Екатерина Лозовицкая в купальнике темно-коричневого цвета продемонстрировала стройную фигуру.

Читайте также: