В платье с градиентом и пайетками: актриса Сара Мишель Геллар в гламурном луке на красной дорожке

47-летняя звезда сериала 90-х "Баффи – истребительница вампиров" выглядела очень гламурно на мероприятии в Беверли-Хиллз - 8-й ежегодной церемонии вручения премии Fashion Los Angeles Awards, которая проводилась в The Daily Front Row 28 апреля.

Сара Мишель Геллар / Фото: Associated Press

Актриса вышла на красную дорожку в эффектном и гламурном мини-платье от бренда Oscar de la Renta. Это был наряд с градиентом розового и зеленого оттенка и полностью расшит мелкими пайетками.

Образ актриса дополнила лук макияжем с блестящими тенями на глазах, волосы уложила в легкие локоны на один бок, а также сделала французский маникюр, обула босоножки на каблуках и также надела несколько украшений.

Сара Мишель Геллар / Фото: Associated Press

Также это мероприятие посетила актриса Дженнифер Гарнер. Бывшая жена Бена Аффлека надела на красную дорожку платье от бренда Rosie Assoulin из коллекции весна-лето 2024.

Читайте также: