В платье с градиентом и соломенной шляпе: Сара Джессика Паркер на съемках сериала

В Нью-Йорке продолжаются съемки десятисерийного сериала And Just Like That..., которые станет продолжением культового сериала "Секс в большом городе". Что точно мы увидим в новом шоу пока неизвестно, но то, что актеры одеты по последним трендам можем наблюдать благодаря папарацци, которые ежедневно делают свежие фото звезд на съемочной площадке.

Больше все, конечно же, выделяется главная звезда грядущего сериала Сара Джессика Паркер. Судя по гардеробу актрисы, можно предположить, что ее героиня Кэрри Брэдшоу следует последним трендам, как и в первой версии шоу.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

На одном из последних фото Паркер запечатлели в платье с градиентом и длинными рукавами, украшенными оборками. Дополняли этот образ туфли на высоком каблуке и с открытым носком, а также соломенная шляпа, под которой у нее был завязан платок.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

