В платье с халтерос и градиентом: Жизель Оливейра продемонстрировала фигуру в эффектном образе

Для светской вечеринки она надела необычное платье в трендовом фасоне.

Бразильская модель Жизель Оливейра, прославившаяся своим сотрудничеством с бельевым брендом Victoria's Secret, вышла на красную дорожку фэшн-премии The Daily Front Row Fashion, которую вручали в Лос-Анджелесе.

Девушка выглядела очень эффектно, ведь выбрала для мероприятия необычное платье с салатово-голубом оттенке и с халтером.

На животе платье Жизель украшало несколько полосок ткани, переплетенных между собой, который создавали эффект градиента, ведь были в разных оттенках. Также интересной была юбка, ведь выполнена в виде парео собранного на бедрах.

Жизель Оливейра / Фото: Associated Press

Ее образ дополнили серебристые босоножки, макияж, серьги и красивый маникюр, который повторял оттенки ее платья для этого мероприятия.

Жизель Оливейра / Фото: Associated Press

Читайте также: