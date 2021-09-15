В платье с "хищным" принтом и рюшами: Наталья Могилевская показала эффектный лук

В платье с "хищным" принтом и рюшами: Наталья Могилевская показала эффектный лук

Артистка выложила в соцсеть интересное видео с перевоплощением.

Наталья Могилевская поделилась с поклонниками в Instagram интересным видео. В нем певица появляется со своим домашним любимцем — собакой Айкой. Наталья одета в белую футболку, джинсовую юбку миди и желтые кроссовки.

В таком образе она заходит в машинц, а выходит из нее уже в другом образе. Звезда предстает в эффектном платье с "хищным" принтом, рюшами и разрезом спереди. Кстати, вышла Могилевская из автомобиля эффектно — высоко подняв ногу.

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Наряд певица сочетала с черными босоножками на шпильках. Волосы она распустила и надела на глаза очки.

Собака, кстати, вышла из автомобиля с платком на шее.

Напомним, Наталья посетила презентацию аромата Dior — Miss Dior в нежном женственном образе. На артистке было светло-голубое платье-пальто длины миди на пуговицах и с поясом. Наряд она дополнила белыми босоножками.

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