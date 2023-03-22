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В платье с имитацией портупеи: испанская актриса появилась в смелом образе на красной дорожке

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
576
Время на прочтение
1 мин
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В платье с имитацией портупеи: испанская актриса появилась в смелом образе на красной дорожке

Милена Смит / Фото: Getty Images

Этим образом девушка привлекла всеобщее внимание. Сногсшибательное платье она сочетала с черными ботинками.

21 марта в Мадриде прошла церемония вручения ежегодной премии Fotogramas De Plata Awards, присуждаемой испанским журналом о кинематографе Fotogramas. На мероприятии, которое проводится с 1950 года, появилась испанская актриса Милена Смит, прославившаяся благодаря роли в фильме "Параллельные матери", где сыграла с Пенелопой Круз.

Для красной дорожки 26-летняя звезда выбрала нестандартное платье - это был черный наряд с имитацией портупеи спереди. Также она надела топ-бандо на грудь. У платья были длинные рукава, высокая горловина, еле заметные строчки и разрез спереди, который открывал ноги.

Макияж Милена сделала нейтральный, отказалась от украшений и зачесала волосы назад, оставив только две пряди, ниспадающие на лицо.

Милена Смит / © Getty Images
Милена Смит / Фото: Getty Images

Особо оригинально с платьем смотрелись массивные черные ботинки, украшенные шипами и большими 3D-цветами.

© Getty Images
Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
576
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