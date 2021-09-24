В платье с имитацией сетки: 60-летняя Джулианна Мур на премьере фильма

22 сентября в Нью-Йорке достоялась премьера музыкального фильма, который основан на бродвейской постановке "Дорогой Эван Хэнсен".
Гостьей премьеры стала 60-летняя Джулианна Мур, которая в этой картине сыграла одну из ключевых ролей.
Для премьеры она выбрала бежевое платье от Valentino. Трикотажный наряд имел имитацию сетки и полностью был усыпан мелкими стразами. Также платье Джулианна имело длинные рукава и воротник стойку, как в водолазке.
На талии и бедрах у наряда были декоративные швы, а сам образ актриса дополнила крупными кольцами на руках и лаконичной укладкой.
Также эту премьеру посетила и Эми Адамс, но в отличии от Джулианны, выбрала черный наряд от бренда Thom Browne с пуговицами и декольте.
Будущая картина расскажет о 17-летнем парне, Эване Хэнсене, который страдает от социального тревожного расстройства. Заболевание мешает ему контактировать с людьми и заводить друзей. Название является отсылкой к началу писем, которые главный герой писал сам себе по совету терапевта.
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