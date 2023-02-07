В платье с имитацией стрингов: кантри-певица надела смелый наряд от украинского бренда на "Грэмми"

Еще одна знаменитость надела образ созданный украинским дизайнером.
В воскресенье среди гостей церемонии "Грэмми" появилась американская кантри-певица и автор песен Ингрид Эндресс. Девушка вышла на красную дорожку в эффектном и смелом черном платье с треугольными вырезами.
Длинный наряд имел тонкие бретельки, которые завязывались на шее, а также и вырезы на ягодицах.
Под платье Ингрид надела тонкие черные стринги. Образ певицы дополнили черные босоножки, высокий пучок и насыщенный макияж глаз.
Автором наряда является украинский бренд Bevza, платье получило название "черная хустка", оно выполнено из креп-вискозы и вошло в коллекцию весна-лето 2023.
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