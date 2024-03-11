В платье с имитацией трусов: звезда "Оппенгеймера" Эмили Блант посетила "Оскар" в интересном наряде

Ее наряд был создан в технике - trompe l'oeil, которая буквально переводится как "обмануть глаз".

Эмили Блант, которая сыграла в нашумевшем фильме о создателе атомной бомбы "Оппенгеймер", блистала на церемонии вручения кинонаград "Оскар", которая прошла в Голливуде.

Актриса в этом году была среди номинантов на "Лучшую женскую роль второго плана", поэтому выбрала для мероприятия по-особенному интересный и гламурный образ, поскольку была в платье от французского Модного дома Schiaparelli, которое бренд презентовал совсем недавно в коллекции весна-лето 2024.

Это был наряд оттенка слоновой кости, полностью расшитый пайетками, с серебристой отделкой и оригинально торчащими бретельками. Однако главное украшение платья - вышивка в виде серебристых трусов.

Эмили Блант / Фото: Associated Press

Дополнили этот роскошный образ туфли от Alexandre Birman, гламурный клатч от Judith Leiber и украшения из платины с бриллиантами Tiffany & Co. Сзади платье украшал шлейф и драпировка.

Эмили Блант / Фото: Associated Press

На красную дорожку Эмили вышла с мужем - актером Джоном Красински, который надел белый костюм, рубашку, галстук-бабочку, а лацкан пиджака украсил драгоценной брошью.

Эмили Блант / Фото: Associated Press

Во время церемонии Блант вышла также на сцену с Райаном Гослингом.

Эмили Блант и Райан Гослинг / Фото: Associated Press

Позже состоялось не менее грандиозное событие - афтепати церемонии Vanity Fair. Для этого события знаменитости обычно переодеваются и Эмили на стала исключением. Звезда надела сексуальное кружевное платье на бретельках от Dolce & Gabbana оттенка пыльной розы.

Эмили Блант / Фото: Associated Press

Лук она дополнила гламурным клатчем со стразами и изменила прическу. Супруг актрисы остался в том же наряде.

Эмили Блант с мужем / Фото: Associated Press

Награду актриса в этот раз не выиграла, но вот картина "Оппенгеймер" статуэтку "Оскар" получила, став "Лучшим фильмом года".

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