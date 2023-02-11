В платье с интересной юбкой: Кейт Бланшетт появилась в серебристом наряде от Louis Vuitton

Образ актрисы был очень женственным и элегантным.

В Санта-Барбаре стартовал Международный кинофестиваль, на котором традиционно будет показано около 200 фильмов из разных стран мира, а также отмечены таланты выдающихся актеров.

Одну из главных наград “Выдающийся исполнитель года” унесла домой актриса Кейт Бланшетт за свою роль в фильма "Тар".

На мероприятии она появилась в шикарном серебристо-черном платье от бренда Louis Vuitton, которое сочетала с черными сапогами. У платья был один рукав, а также оно было полностью расшито бисером и пайетками.

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

Особое внимание привлекала юбка, которая была асимметричной и с одной стороны очень короткой.

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

Также Кейт в этом году номинирована на "Оскар" в категории "Лучшая актриса" за роль в картине "Тар". Ранее она эту награду уже получала дважды.

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