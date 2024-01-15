В платье с интересным декольте: красивая Клаудия Шиффер сходила на ужин

Звезда 90-х продемонстрировала элегантный образ.
53-летняя супермодель 90-х – Клаудия Шиффер – опубликовала в своем Instagram видео, на котором она выходит из роскошного отеля на ужин.
Модель одета в черное обтягивающее платье с интересным декольте от Versace, которое дополняют черные туфли-лодочки, черные солнцезащитные очки и сумка. Возможно, это была съемка рекламы для итальянского бренда – Клаудия не стала уточнять.
Напомним, Марго Робби повторила образ Клаудии Шиффер 1995 года. Она появилась в винтажном наряде из коллекции Ready To Wear весна-лето 1995 года бренда Chanel на церемонии вручения премии AFI Awards в Беверли-Хиллз. В этом образе во время показа бренда в Париже продефилировала именно Шиффер.
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