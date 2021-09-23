В платье с интересным вырезом: Жизель Оливейра позировала на балконе

В платье с интересным вырезом: Жизель Оливейра позировала на балконе

Она поделилась идеей очередного образа, который идеально подойдет для свидания.

Бразильская модель Жизель Оливейра поделилась с поклонниками новыми кадрами, на которых продемонстрировала эффектный вечерний лук. Девушка позировала на балконе в желтом атласном мини-платье от бренда Nana Jacqueline.

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

Украшением платья Жизель стал необычный вырез на талии, который украшала тонкая лента со стразами. Дополнили наряд модели золотые украшения, лаконичный макияж и легкая укладка.

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

Ранее девушка делилась довольно смелым образом в мини, которое выбрала для похода в музей. Платье интересного цвета авокадо с рукавами-фонариками имело внушительное каплевидное декольте.

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

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Образы Жизель Оливейры (16 фото)

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