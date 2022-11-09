В платье с изображением обнаженной груди и вагины: американская актриса произвела фурор на светском мероприятии

Марло Хэмптон вышла в свет в наряде с изображением обнаженного тела.
Американская актриса Марло Хэмптон посетила открытие заведения питания в Атланте, штат Джорджия. Звезда решила привлечь внимание провокационным луком.
Марло одела нюдово-бежевое платье с откровенным принтом обнаженного тела – на нем так реалистично была изображена грудь, вагина и ягодицы, что казалось, что она пришла полностью обнаженной.
Наряд Хэмптон дополнила бежевыми босоножками и сумочкой на цепочке.
Волосы знаменитость накрутила в локоны и собрали несколько прядей сверху в хвост. Макияж смоки-айс, цепочка на шее и металлические браслеты завершили образ Марлы.
Женщина была довольна, что ее план — оказаться в центре внимания события — сработал. Она с большим удовольствием игриво позировала фотографам, демонстрируя сексуальные изгибы тела в провокационном платье.
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