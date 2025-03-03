В платье с камнями и бантом: Сара Сампайо в объятиях бойфренда блистала на вечеринке "Оскара"

Португальская модель и экс-"ангел" Victoria's Secret посетила Vanity Fair Oscar Party вместе со своим бойфрендом.
Сара Сампайо и Рэй Николсон появились на вечеринке журнала Vanity Fair, которая традиционно проходит после церемонии "Оскар".
Модель выбрала для выхода в свет кутюрное платье от Zuhair Murad без бретелек, расшитое камнями и с черным поясом с бантом на талии. Сара дополнила вечерний образ красивым жемчужным чокером на шее, серьгами с бриллиантами, жемчужным браслетом и кольцами на пальцах.
Сампайо собрала волосы в тугой пучок, нарисовала черные стрелки на веках и красной помадой подчеркнула губы. Ее возлюбленный выбрал для выхода черный смокинг, белую рубашку и черный галстук-бабочку.
Мы также показывали, какой лук выбрала для вечеринки Vanity Fair модель Кара Делевинь.
Читайте также:
- В молочном платье и изумрудах: Линдсей Лохан очаровала публику выбором образа для Vanity Fair Oscar Party
- В вечернем платье и кружевных перчатках: Майли Сайрус с возлюбленным появилась на премии "Оскар"
- Невероятная пара: Голди Хоун и Курт Рассел, которые вместе почти 42 года, пришли на "Оскар"