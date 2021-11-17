В платье с камнями и с длинным галстуком: эффектная Эмбер Херд на вечеринке

В платье с камнями и с длинным галстуком: эффектная Эмбер Херд на вечеринке

35-летняя актриса продемонстрировала интересный аутфит.

Эмбер Херд вчера, 16 ноября, побывала на вечеринке по случаю запуска "Архива Алисы", организованную Элис Темперли и Энни Добл в клубе Граучо, в Лондоне.

Херд в буквальном смысле блистала на мероприятии. На ней было закрытое бежевое платье миди, расшитое серебристо-золотистыми блестками и камнями.

Эмбер Херд / Getty Images

В свой образ актриса решила привнести экстравагантности – она надела поверх платья черный длинный галстук. Наряд Эмбер дополнила черными кожаными туфлями на шпильке. Волосы она собрала в пучок, сделала макияж с блестками на веках и украсила одно ухо круглой моносерьгой. Бордовый маникюр завершил лук знаменитости.

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