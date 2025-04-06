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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
66
Время на прочтение
1 мин

В платье с камнями и открытой спиной: Джессика Честейн в нежном образе позировала на премии

48-летняя актриса в изысканном наряде от бренда Gucci пришла на мероприятие.

Автор публикации
Алина Онопа Алина Онопа
Джессика Честейн

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн посетила 11-ую церемонию вручения премии Breakthrough Prize («Прорыв») в Лос-Анджелесе.

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

На красной дорожке актриса предстала в нежном женском аутфите. На ней было изысканное белое платье макси от бренда Gucci, которое было украшено камнями, имело вырез на животе, а также открытую спину.

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Лук Джессика дополнила клатчем цвета металлик и бриллиантовыми украшениями от Damiani.

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

У нее была красивая прическа с локонами, уложенная на одну сторону, макияж в нежных оттенках и гигиенический маникюр.

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Напомним, Джессика Честейн на показ коллекции Moncler Grenoble во Франции пришла в узких темно-синих штанах, теплом кардигане и темно-синей короткой куртке.

Дата публикации
Количество просмотров
66
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