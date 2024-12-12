В платье с камнями и пайетками: Сара Мишель Геллар пришла на мероприятие в необычном наряде

Она сыграла в новом сериале, поэтому посетила его премьеру в Нью-Йорке.
47-летняя звезда сериала 90-х "Баффи – истребительница вампиров" - Сара Мишель Геллар - просто сияла на презентации сериала "Декстер: Первородный грех", который является приквелом популярного телесериала "Декстер".
Мероприятие состоялось в Нью-Йорке, а актриса блистала на нем очень необычном платье, ведь оно было свободного фасона и состояло из множества рюш, украшенных желтым принтом и пайетками. Верхняя часть платья была также декорирована камнями и гламурным бантом.
Образ актрисы дополнял небольшой клатч с бантом со стразами, яркий маникюр, макияж и лаконичная прическа.
Ранее актрису заметили после интервью в эффектном мини-наряде, в котором она сверкала своими стройными ногами. На Саре Мишель был костюм от Shushu/Tong, а также туфли с брошками от Manolo Blahnik.
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