В платье с камнями и пикантным декольте: Кейт Бланшетт на церемонии Goya Awards

В платье с камнями и пикантным декольте: Кейт Бланшетт на церемонии Goya Awards

52-летняя австралийская актриса Кейт Бланшетт посетила на выходных церемонию Goya Cinema Awards в Валенсии.

Кейт Бланшетт появилась на дорожке в компании своей коллеги - актрисы Пенелопа Крус. Церемония проходила во дворце искусств Palau De Les Arts.

Кейт Бланшетт / Associated Press

52-летняя австралийско-американская актриса Кейт Бланшетт затмила всех в потрясающем расшитом бисером платье от Armani Prive, которое было с широкими полосками, пикантно прикрывающими грудь звезды.

Кейт Бланшетт / Associated Press

Платье было расшито камнями и бисером и переливалось под вспышками фотографов. Кейт сделала аккуратную прическу и вечерний макияж, а из украшений надела лишь миниатюрные серьги. Обута звезда была в серебристые туфли-лодочки на каблуках.

Кейт Бланшетт / Associated Press

Во время церемонии Кейт получила международную премию Гойя и вышла на сцену, чтобы произнести речь. Также на сцене появилась испанская актриса Пенелопа Крус, она блистала в роскошном сиреневом платье с вышивкой и пышной юбкой от Chanel. Сопровождал ее муж Хавьер Бардем.

Напомним, ранее на этой церемонии мы видели Кейт в другом образе.

Кейт Бланшетт и Пенелопа Крус / Associated Press

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