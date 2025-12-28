ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
232
1 мин

В платье с камнями, жемчугом и красивым декольте: финальный образ победительницы шоу "Холостяк-14"

Надин Головчук появилась на финальной церемонии в красивом наряде.

Алина Онопа
На финальной церемонии 14-го сезона шоу «Холостяк» победительница проекта — фотомодель Надин Головчук — продемонстрировала эффектный образ.

На девушке было роскошное светлое платье макси фасона «русалка» с декольте и шлейфом, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру. Наряд имел красивый лиф, обильно расшитый камнями, жемчугом и бисером. В районе бедер платье также было расшито украшениями.

Аутфит Надин дополнила волнистой укладкой, нежным макияжем и серьгами-гвоздиками.

Напомним, финалистка «Холостяка-14» Анастасия Половинкина прокомментировала отказ Тараса Цимбалюка.

