В платье с камнями, жемчугом и красивым декольте: финальный образ победительницы шоу "Холостяк-14"
Надин Головчук появилась на финальной церемонии в красивом наряде.
На финальной церемонии 14-го сезона шоу «Холостяк» победительница проекта — фотомодель Надин Головчук — продемонстрировала эффектный образ.
На девушке было роскошное светлое платье макси фасона «русалка» с декольте и шлейфом, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру. Наряд имел красивый лиф, обильно расшитый камнями, жемчугом и бисером. В районе бедер платье также было расшито украшениями.
Аутфит Надин дополнила волнистой укладкой, нежным макияжем и серьгами-гвоздиками.
Напомним, финалистка «Холостяка-14» Анастасия Половинкина прокомментировала отказ Тараса Цимбалюка.