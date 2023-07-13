В платье с "каплями" от Swarovski: звезда сериала "Бриджертоны" посетила премьеру новой комедии

Актриса выбрала для презентации романтический образ с роскошным декольте.
36-летняя ирландская актриса Никола Кохлан, известная по роли в сериале "Бриджертоны" от Netflix, посетила мероприятие в Лондоне - премьерный показ фильма "Барби".
В предстоящей комедии Никола воплотила роль дипломата Барби, а вот на мероприятии появилась в сшитом на заказ платье от бренда Wiederhoeft. Платье идеально сидело на фигуре подчеркивая талию и роскошное декольте.
Изготовлено оно было из экологического атласа и расшито вручную кристаллами Swarovski в виде крупных капель.
Образ выглядел очень романтично, а дополнила Кохлан его стильными туфлями на каблуках, несколькими украшениями и элегантной укладкой-волной на один бок.
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