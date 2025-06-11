В платье с кейп-рукавом и 3D-цветами: Джулианна Мур продемонстрировала идеальный вечерний образ

Джулианна Мур / © Associated Press

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Мероприятие прошло в Лондоне и на нем 64-летняя голливудская звезда блистала в элегантном платье от Модного дома Prada. Ее наряд был черного цвета и без бретелек, однако платье украшал один рукав в виде кейпа.

Что особенно выделялось в этом модном творении Миуччи Прады, так это аппликации с 3D-цветами из тонкого пластика. Актриса дополнила образ босоножками с открытым носком, которые были полностью скрыты под длинной юбкой ее платья, а также массивными серьгами с бусинами от Boucheron. Прическа Мур была лаконичной и только с одной стороны волосы заправлены за ухо, чтобы продемонстрировать сережку-акцент. Ее макияж был простым и нежным, а свежести ему дополнили розовые румяна на щеках.

Джулианна Мур в платье от Prada / © Associated Press

Компанию на премьере фильма Мур составила Сидни Суини, тоже выбравшая для мероприятия творение Миуччи Прада, но от бренда Miu Miu. Девушка надела небесно-голубое платье с драпировками и плиссировкой, в котором выглядела как принцесса.

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Джулианна Мур и Сидни Суини / © Associated Press

Напомним, что платья черного цвета Джулианна надевала в последнее время несколько раз — на красную дорожку Каннского кинофестиваля и на презентацию фильма «Долина Эха» в Нью-Йорке, куда пришла с сыном-копией Калебом Фрейндлихом.

Джулианна Мур и ее сын. Актриса носит наряд от ALAÏA / © Associated Press

Джулианна Мур / © Associated Press Джулианна Мур / © Associated Press Джулианна Мур / © Associated Press Джулианна Мур / © Associated Press Джулианна Мур / © Associated Press Джулианна Мур / © Getty Images Джулианна Мур / © Associated Press Джулианна Мур / © Associated Press Джулианна Мур / © Getty Images Джулианна Мур / © Getty Images Джулианна Мур / © Getty Images Джулианна Мур / © Getty Images Джулианна Мур / © Associated Press Джулианна Мур / © Associated Press Джулианна Мур / © Associated Press Джулианна Мур / © Associated Press Джулианна Мур / © Associated Press Джулианна Мур / © Associated Press Джулианна Мур / © Associated Press Джулианна Мур / © Associated Press Джулианна Мур / © Getty Images Джулианна Мур / © Associated Press Джулианна Мур / © Getty Images Джулианна Мур / © Getty Images