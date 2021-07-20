В платье с клубникой: Хейли Бибер показала интересный пляжный лук

24-летняя жена Джастина Бибера показала фолловерам, как провела уикенд.

Хейли Бибер запостила несколько фотографий с отдыха в своем Instagram. На одном из снимков Хейли запечатлена вместе со своим мужем Джастином Бибером, она одета в неоново-оранжевый топ и велосипедки, желтую тканевую панаму и оранжевыми шльопанцы. У девушки распущены волосы, а на лице солнцезащитные очки.

Хейли и Джастин Бибер / Instagram Хейли Бибер

Также Хейли поделилась этим же снимком, но который выполнен в черно-белом формате. Благодаря свету фотографии видно, что под велосипедками на Хейли одеты плавки, а под топом – бикини.

Хейли Бибер / Instagram Хейли Бибер

А еще Хейли продемонстрировала лук в трикотажном коротком платье зеленого цвета на котором была нарисована большая красная клубника. Аутфит для прогулки Бибер сочетала с желтыми сникерсами, все то же панамой и колье из камней на шее.

Хейли Бибер / Instagram Хейли Бибер

Хейли Бибер / Instagram Хейли Бибер

Ранее девушка показывала несколько кадров из отпуска, который они с мужем провели в Греции.

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