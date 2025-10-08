В платье с кожаным поясом и на шпильках: Брижит Макрон на встрече с принцессой Раджвой и кронпринцем Хусейном

Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон приветствовали сегодня, 8 октября, у себя в гостях в Елисейском дворце наследного принца Иордании Хусейна и его супругу принцессу Раджву, которые прибыли с официальным визитом.

Первая леди продемонстрировала красивый образ. На ней было темно-синее закрытое платье миди А-силуэта, которое она дополнила акцентным светло-бежевым кожаным поясом. Аутфит Брижитскомбинировала с темно-синими кожаными остроносыми туфлями на шпильках.

Принцесса Раджва и кронпринц Хусейн, Эммануэль и Брижит Макроны / © Associated Press

Супруга президента надела объемный парик, сделала любимый макияж смоки-айс и украсила руки кольцами с камнями и часами с кожаным ремешком.

Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Эммануэль был одет в классический темно-синий костюм-тройку и черный галстук с принтом "горошек" и обут в черные туфли.

