В платье с кожаным поясом и на шпильках: Брижит Макрон на встрече с принцессой Раджвой и кронпринцем Хусейном
Президентская чета Франции принимала у себя в резиденции иорданских принца и принцессу.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон приветствовали сегодня, 8 октября, у себя в гостях в Елисейском дворце наследного принца Иордании Хусейна и его супругу принцессу Раджву, которые прибыли с официальным визитом.
Первая леди продемонстрировала красивый образ. На ней было темно-синее закрытое платье миди А-силуэта, которое она дополнила акцентным светло-бежевым кожаным поясом. Аутфит Брижитскомбинировала с темно-синими кожаными остроносыми туфлями на шпильках.
Супруга президента надела объемный парик, сделала любимый макияж смоки-айс и украсила руки кольцами с камнями и часами с кожаным ремешком.
Эммануэль был одет в классический темно-синий костюм-тройку и черный галстук с принтом "горошек" и обут в черные туфли.
