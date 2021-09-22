В платье с красивой аппликацией: "девушка Бонда" Ольга Куриленко посетила модный показ в Лондоне

Знаменитость выбрала нежное платье на бретельках.
В Лондоне состоялся показ новой коллекции весна-лето 2022 британского дизайнера Ричарда Куинна. Показ проходил в отеле Londoner.
Шоу посетило много знаменитостей, среди которых мы заметили и украинку Ольгу Куриленко. Актриса смотрела шоу в первом ряду вместе с Кейт Мосс.
Для модного мероприятия Ольга выбрала платье на тонких бретельках от бренда Temperley London, которое было украшено аппликацией в виде птиц и растений, а также расшито розовыми пайетками на подоле.
Кстати, дефилировала на этом шоу 18-летняя дочь супермодели Кейт Мосс - Лила. Девушка продемонстрировала красный комбинезон без бретелек и для показа полностью обесцветила брови.
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