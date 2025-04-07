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- Шоу-бизнес
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В платье с красивыми рукавами: Дрю Бэрримор вышла на красную дорожку в Carolina Herrera
Актриса и телеведущая посетила вручение церемонии 11-ю церемонию вручения премии Breakthrough Prize в Лос-Анджелесе.
Дрю Бэрримор вышла к фотографам в черном длинном платье, которое отлично сидело на ее фигуре. Наряд был от известного бренда Carolina Herrera и хоть и однотонным, но имел оригинальные шелковые рукава, которые украшали небольшие банты. Плечи же были открытыми, что делало платье еще более изысканным.
Носила платье Дрю в сочетании с украшениями от Swarovski и небольшим клатчем Alexis Bittar. Волосы актрисы были уложены на один бок в легкие волны, а макияж был нежным и лаконичным.
Также это грандиозное мероприятие посетили и другие знаменитости, среди которых можно было увидеть Гвинет Пэлтроу, которая вышла на красную дорожку в приталенном белом платье.