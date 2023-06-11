В платье с красочным принтом и босоножках на экстремально высоких каблуках: Дженнифер Лопес приехала в ресторан

Артистка всегда тщательно продумывает каждый свой образ.

Дженнифер Лопес приехала пообедать в ресторан в Лос-Анджелесе. Папарацци ее сфотографировали, когда она выходила из машины.

Певица выглядела великолепно. На ней было длинное свободное белое платье с красочным принтом, воротником, пуговицами и рукавами три четверти с рюшами.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Наряд Джен скомбинировала с белыми босоножками на экстремально высоких каблуках и платформе, украшенной серебристыми деталями логотипа бренда Gucci. В руке она держала красную сумку.

Лопес собрала волосы в высокий пучок и дополнила лук золотыми серьгами, браслетами и кольцами. Белый маникюр и черный педикюр завершили стильный аутфит Дженнифер.

Напомним, недавно Дженнифер Лопес и Бена Аффлека папарацци заметили после шопинга в Беверли-Хиллз, на который они ходили с детьми.

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