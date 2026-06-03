В платье с креативной юбкой: Эмили Блант на премьере нового фильма Стивена Спилберга в Париже

Эмили Блант / © Associated Press

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Актриса Эмили Блант посетила премьеру фильма «День истины», которая состоялась в отеле Grand Rex в Париже. Режиссером фильма является легендарный Стивен Спилберг.

На мероприятии она продемонстрировала интересный наряд белого цвета, который был от известного бренда Alaia. Это было платье с высокой горловиной и американской проймой.

Эмили Блант / © Associated Press

Главным акцентом наряда стала многослойная юбка оттенка айвори. Эта деталь образа была асимметричной и имела разрезы, которые демонстрировали ноги и интересные босоножки с сеточкой.

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Актриса дополнила образ макияжем и лаконичной прической с собранными волосами.

Эмили Блант / © Associated Press

Напомним, что Эмили Блант недавно посетила особенное событие — церемонией открытия звезды на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе.

Эмили Блант / © Associated Press

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