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- Шоу-бизнес
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В платье с креативной юбкой: Эмили Блант на премьере нового фильма Стивена Спилберга в Париже
Актриса выбрала светлое платье интересного дизайна.
Актриса Эмили Блант посетила премьеру фильма «День истины», которая состоялась в отеле Grand Rex в Париже. Режиссером фильма является легендарный Стивен Спилберг.
На мероприятии она продемонстрировала интересный наряд белого цвета, который был от известного бренда Alaia. Это было платье с высокой горловиной и американской проймой.
Главным акцентом наряда стала многослойная юбка оттенка айвори. Эта деталь образа была асимметричной и имела разрезы, которые демонстрировали ноги и интересные босоножки с сеточкой.
Актриса дополнила образ макияжем и лаконичной прической с собранными волосами.
Напомним, что Эмили Блант недавно посетила особенное событие — церемонией открытия звезды на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе.