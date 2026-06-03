ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
195
Время на прочтение
1 мин

В платье с креативной юбкой: Эмили Блант на премьере нового фильма Стивена Спилберга в Париже

Актриса выбрала светлое платье интересного дизайна.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Комментарии
Эмили Блант

Эмили Блант / © Associated Press

Актриса Эмили Блант посетила премьеру фильма «День истины», которая состоялась в отеле Grand Rex в Париже. Режиссером фильма является легендарный Стивен Спилберг.

На мероприятии она продемонстрировала интересный наряд белого цвета, который был от известного бренда Alaia. Это было платье с высокой горловиной и американской проймой.

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант / © Associated Press

Главным акцентом наряда стала многослойная юбка оттенка айвори. Эта деталь образа была асимметричной и имела разрезы, которые демонстрировали ноги и интересные босоножки с сеточкой.

Актриса дополнила образ макияжем и лаконичной прической с собранными волосами.

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант / © Associated Press

Напомним, что Эмили Блант недавно посетила особенное событие — церемонией открытия звезды на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе.

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант / © Associated Press

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
195
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie