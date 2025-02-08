В платье с кринолином и нежными цветами: Ариана Гранде выгуляла кутюрный наряд от Dior

Ранее актриса выбирала для своих появлений на публике платья в стиле Старого Голливуда, но в этот отдала предпочтение наряду более креативного дизайна.

Буквально совсем недавно французский модельер Мария Грация Кьюри презентовала публике новую коллекцию Модного дома Christian Dior от кутюр на сезон весна-лето 2025, как уже эти наряды появляются на красных дорожках и светских мероприятиях.

Одной из первых, кто выгулял кутюрный наряд, стала актриса и певица Ариана Гранде. Девушка посетила церемонию Critics Choice Awards в Лос-Анджелесе в очень необычном бежевом платье с кринолином, который украшало мелкое макраме и цветочный декор выполненный из ткани.

Ариана Гранеде / Фото: Associated Press

Также сетчатым и прозрачным был верх этого наряда, а плечи платья украшали цветы.

Образ Ариана дополнила черными туфлями Jimmy Choo, макияжем с блестящими тенями, который в последнее время делает на все мероприятия, а также серьгами Bucherer с камнями.

Ариана Гранеде / Фото: Associated Press

Днем ранее Гранде также появилась в бежевом платье. Актриса посетила в платье-балахон от бренда Loewe церемонию вручения премии AFI Awards.

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