В платье с кружевным бюстом и булавками: Синди Кроуфорд блистала на светской церемонии

Супермодель Синди Кроуфорд с супругом Ренди Гербером присоединились к другим звездам на второй ежегодной церемонии вручения премии Albie Awards, организованной Фондом Клуни.

Мероприятие, посвященное людям, посвятившим свою жизнь правосудию, было названо в честь судьи Альби Сакса, юриста и бывшего судьи, который был заключен в тюрьму за борьбу за прекращение апартеида (официальная политика расовой сегрегации, проводившаяся правившей в Южно-Африканском Союзе и Южно-Африканской Республике Национальной партией с 1948 по 1994 год).

Синди Кроуфорд и Ренди Гербер / Фото: Associated Press

Синди Кроуфорд и муж Рэнди Гербер, который является давним другом и деловым партнером Джорджа Клуни блистали перед камерами фотографов.

На Синди было сиреневое платье с кружевным корсетом от Atelier Versace, с атласными шлейками и металлическими булавками на них. Образ свой супермодель дополнила серьгами-висюльками с фиолетовыми камнями, металлическим прямоугольным клатчем и босоножками оттенка металлик на высоких каблуках. У Кроуфорд была красивая укладка волнами и макияж, подчеркивающий ее естественную красоту.

Синди Кроуфорд / Фото: Associated Press

Также церемонию посетили модель Кейт Мосс, которая произвела фурор придя в платье без бюстгальтера, София Вергара и Хайди Клум и многие другие знаменитости.

Синди Кроуфорд и Ренди Гербер / Фото: Associated Press

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