В платье с кружевным корсетом, вышивкой и бахромой: Татьяна Тейлор в оригинальном луке появилась на ивенте

Теяна Тейлор / © Associated Press

Американская певица и актриса Теяна Тейлор посетила мероприятие по случаю празднования черного кино и телевидения CCA, которое состоялось в Fairmont Century Plaza в Лос-Анджелесе.

Звезда привлекла к себе внимание своим оригинальным аутфитом. На ней было кутюрное интересное асимметричное платье от бренда Nicholas Oakwell. Черный наряд имел белую цветочную вышивку, бахрому и шлейф. Главным элементом ее лука был черно-бежевый кружевной корсет с пикантным декольте.

Аутфит Татьяна дополнила черными остроносыми слингбэками с бантиками и на шпильках. У нее была волнистая короткая укладка, макияж с акцентом на глазах, черный маникюр и красивые украшения.

Напомним, Теяна Тейлор на премьеру сериала "Все честно" пришла в кожаном наряде с крокдилячим тиснением от бренда Tamara Ralph из кутюрной коллекции осень-зима 2025.