В платье с кружевными рюшами от Louis Vuitton: изысканная Кейт Бланшетт на красной дорожке

Кейт Бланшетт / © Associated Press

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Кейт Бланшетт посетила церемонию закрытия 78-го Каннского кинофестиваля. На красной дорожке она предстала в элегантном образе.

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

На звезде было изысканное черное платье по фигуре, которое для нее создал Модный дом Louis Vuitton. Наряд имел полуоткрытую спину, шлейф и черную прозрачную накидку с объемными кружевными рюшами. В нем Кейт выглядела стройно и красиво.

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Лук Бланшетт дополнила черными туфлями, волнистой укладкой, нежным макияжем и лаконичными золотыми украшениями с белыми и розовыми камнями.

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Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Напомним, Кейт Бланшетт на открытие цветочной выставки Chelsea Flower Show пришла в голубой рубашке, сером удлиненном блейзере, объемных штанах и кедах.