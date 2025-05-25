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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В платье с кружевными рюшами от Louis Vuitton: изысканная Кейт Бланшетт на красной дорожке

56-летняя австралийская актриса в черном кастомном наряде продемонстрировала стройную фигуру.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт посетила церемонию закрытия 78-го Каннского кинофестиваля. На красной дорожке она предстала в элегантном образе.

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

На звезде было изысканное черное платье по фигуре, которое для нее создал Модный дом Louis Vuitton. Наряд имел полуоткрытую спину, шлейф и черную прозрачную накидку с объемными кружевными рюшами. В нем Кейт выглядела стройно и красиво.

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Лук Бланшетт дополнила черными туфлями, волнистой укладкой, нежным макияжем и лаконичными золотыми украшениями с белыми и розовыми камнями.

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Напомним, Кейт Бланшетт на открытие цветочной выставки Chelsea Flower Show пришла в голубой рубашке, сером удлиненном блейзере, объемных штанах и кедах.

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