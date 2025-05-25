- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 29
- Время на прочтение
- 1 мин
В платье с кружевными рюшами от Louis Vuitton: изысканная Кейт Бланшетт на красной дорожке
56-летняя австралийская актриса в черном кастомном наряде продемонстрировала стройную фигуру.
Кейт Бланшетт посетила церемонию закрытия 78-го Каннского кинофестиваля. На красной дорожке она предстала в элегантном образе.
На звезде было изысканное черное платье по фигуре, которое для нее создал Модный дом Louis Vuitton. Наряд имел полуоткрытую спину, шлейф и черную прозрачную накидку с объемными кружевными рюшами. В нем Кейт выглядела стройно и красиво.
Лук Бланшетт дополнила черными туфлями, волнистой укладкой, нежным макияжем и лаконичными золотыми украшениями с белыми и розовыми камнями.
Напомним, Кейт Бланшетт на открытие цветочной выставки Chelsea Flower Show пришла в голубой рубашке, сером удлиненном блейзере, объемных штанах и кедах.