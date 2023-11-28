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В платье с кружевом и этномотивами: солистка группы KAZKA продемонстрировала красивый образ украинского бренда

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
506
Время на прочтение
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В платье с кружевом и этномотивами: солистка группы KAZKA продемонстрировала красивый образ украинского бренда

Александра Зарицкая/Фото Анастасии Павлюк

Артистка в стильном черном платье снялась в фотосете.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая снялась в новой фотосессии, которую показала подписчикам в Instagram.

Перед объективом фотокамеры артистка предстала в красивом образе.

Александра Зарицкая/Фото Анастасии Павлюк / ©
Александра Зарицкая/Фото Анастасии Павлюк
Александра Зарицкая/Фото Анастасии Павлюк / ©
Александра Зарицкая/Фото Анастасии Павлюк

На нем было черное платье от украинского бренда EmbroideredGem. Наряд украшен кружевом в технике "Ришелье" и имеет пышные рукава, изысканный кружевной воротник и большой бант на спине.

Александра Зарицкая/Фото Анастасии Павлюк / ©
Александра Зарицкая/Фото Анастасии Павлюк
Александра Зарицкая/Фото Анастасии Павлюк / ©
Александра Зарицкая/Фото Анастасии Павлюк

Талию Александра подчеркнула широким черным поясом и дополнила лук черным фартуком с кружевом и черными сапогами на стойких каблуках.

Александра Зарицкая/Фото Анастасии Павлюк / ©
Александра Зарицкая/Фото Анастасии Павлюк

Певица сделала прическу, выпустив спереди пряди и накрутив их, и максимально естественный макияж.

Александра Зарицкая/Фото Анастасии Павлюк / ©
Александра Зарицкая/Фото Анастасии Павлюк

На создание наряда дизайнера Наталью Кириченко и эксперта с нематериальному культурному наследию Ярину Сизик вдохновили праздничные семейные фотографии украинцев начала ХХ века.

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Дата публикации
Просмотры
506
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