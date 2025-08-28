ТСН в социальных сетях

В платье с кружевом и на шпильках: Эмма Стоун в объективе папарацци на острове Лидо

36-летняя актриса приехала в Венецию на кинофестиваль.

Эмма Стоун

Эмма Стоун / © Getty Images

Эмма Стоун прибыла в Италию, чтобы посетить Венецианский кинофестиваль. Папарацци запечатлели актрису, когда она встала из водного такси на острове Лидо и направилась на фотоколл научно-фантастической комедии "Бугония", в которой сыграла главную роль.

Звезда была одета в черное платье по фигуре с бретелькой-халтером и кружевной асимметричной юбкой. Наряд Эмма дополнила черными босоножками на шпильках и с завязками вокруг щиколоток, а также черной кожаной сумкой с коричневой ручкой с логотипом бренда Louis Vuitton.

Эмма Стоун / © Getty Images

Эмма Стоун / © Getty Images

Стоун сделала стильную укладку, макияж с бежевой помадой, надела на лицо черные солнцезащитные очки, а на руке был золотой браслет.

Напомним, Эмма Стоун на премьеру фильма "Эддингтон" в Лос-Анджелесе появилась в наряде из круизной коллекции 2026 года бренда Louis Vuitton.

