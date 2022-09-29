В платье с кружевом и на шпильках: романтический образ Элизабет Олсен

33-летняя актриса выбрала для своего выхода в свет красивый наряд.

Элизабет Олсен посетила мероприятие, организованное американским еженедельником Variety, по теме женской силы - Power of Women. Событие состоялось в Центре исполнительских искусств Уоллис Анненберг, в Лос-Анджелесе.

Олсен украсила обложку нового номера Variety, посвященного силе женщин.

Элизабет предстала на красной дорожке в романтическом аутфите. На ней было черное атласное платье от бренда Rodarte с кружевными рукавами и кружевом в зоне декольте и на талии. Наряд актриса дополнила черными кожаными туфлями.

Элизабет Олсен / Фото: Associated Press

Актриса собрала волосы сзади, а спереди выпустила пряди, она сделала нежный макияж и украсила уши лаконичными бриллиантовыми серьгами.

Элизабет Олсен / Фото: Associated Press

Напомним, на мероприятии журнала Variety побывала также Хиллари Клинтон вместе со своей дочерью Челси Клинтон. Хиллари надела черный жакет и бледно-розовую блузку с принтом, а Челси – комбинезон винного оттенка.

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