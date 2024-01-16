В платье с кружевом и обнаженной спиной: звезда фильма ужасов "Крик" в образе от Givenchy появилась на премии

Звезда фильма ужасов "Крик" и драматического телесериала Yellowjackets – Жасмин Савой Браун – посетила церемонию награждения премии Emmy Awards в Лос-Анджелесе.

Для такого события она выбрала длинное полупрозрачное платье белого пыльного оттенка от Givenchy. Наряд имел шлейф, разрез, позволивший ей похвастаться стройными ногами, и был украшен кружевом в зоне декольте.

Жасмин Савой Браун / Фото: Associated Press

А еще у Жасмин была обнаженная спина, которую она охотно демонстрировала фотографам.

Жасмин Савой Браун / Фото: Associated Press

Аутфит девушка дополнила босоножками цвета металлик с камнями и на шпильках от Jimmy Choo и серебряной сумкой-ведром. Также на Браун были украшения от Mindi Mond & Dena Kemp: длинные серьги с камнями, браслеты и интересные кольца.

Жасмин Савой Браун / Фото: Associated Press

Она сделала элегантную прическу, макияж с накладными ресницами и французский маникюр.

Напомним, на премьере фантастического боевика "Человек-муравей и Оса: Квантомания" Жасмин Савой Браун появилась в костюме мятного оттенка, состоявшего из кроп-топа с длинными рукавами, обнажавшего ее плоский живот, и штанов-палаццо.

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