В платье с кружевом и рюшами: Оливия Уайлд в нежном аутфите появилась в Париже

Оливия Уайлд / © Getty Images

Оливия Уайлд попала в объективы папарацци во время Недели моды в Париже. Звезда продемонстрировала нежный женственный аутфит.

На актрисе было длинное платье цвета айвори с широкими рукавами, украшенное кружевом и рюшами. Талию она подчеркнула темно-ореховым плетеным поясом с металлической пряжкой и бежевыми босоножками с плетеными ремешками. В руке она несла кожаную шоколадную сумку.

Оливия Уайлд / © Getty Images

В Уайлд были распущенные волосы, максимально натуральный макияж и солнцезащитные очки на лице.

Напомним, Оливия Уайлд надела на показ бренда Michael Kors во время Недели моды в Нью-Йорке жакет оверсайз и прозрачное боди, под которым не было бюстгальтера.