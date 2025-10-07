ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
130
1 мин

В платье с кружевом и рюшами: Оливия Уайлд в нежном аутфите появилась в Париже

41-летняя актриса посетила Парижскую неделю моды.

Автор публикации
Алина Онопа
Оливия Уайлд

Оливия Уайлд / © Getty Images

Оливия Уайлд попала в объективы папарацци во время Недели моды в Париже. Звезда продемонстрировала нежный женственный аутфит.

На актрисе было длинное платье цвета айвори с широкими рукавами, украшенное кружевом и рюшами. Талию она подчеркнула темно-ореховым плетеным поясом с металлической пряжкой и бежевыми босоножками с плетеными ремешками. В руке она несла кожаную шоколадную сумку.

Оливия Уайлд / © Getty Images

Оливия Уайлд / © Getty Images

В Уайлд были распущенные волосы, максимально натуральный макияж и солнцезащитные очки на лице.

Напомним, Оливия Уайлд надела на показ бренда Michael Kors во время Недели моды в Нью-Йорке жакет оверсайз и прозрачное боди, под которым не было бюстгальтера.

