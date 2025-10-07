- Дата публикации
В платье с кружевом и рюшами: Оливия Уайлд в нежном аутфите появилась в Париже
41-летняя актриса посетила Парижскую неделю моды.
Оливия Уайлд попала в объективы папарацци во время Недели моды в Париже. Звезда продемонстрировала нежный женственный аутфит.
На актрисе было длинное платье цвета айвори с широкими рукавами, украшенное кружевом и рюшами. Талию она подчеркнула темно-ореховым плетеным поясом с металлической пряжкой и бежевыми босоножками с плетеными ремешками. В руке она несла кожаную шоколадную сумку.
В Уайлд были распущенные волосы, максимально натуральный макияж и солнцезащитные очки на лице.
Напомним, Оливия Уайлд надела на показ бренда Michael Kors во время Недели моды в Нью-Йорке жакет оверсайз и прозрачное боди, под которым не было бюстгальтера.