В платье с кружевом и с обнаженным плечом: Надя Дорофеева сфотографировалась на пляже в Тулуме

В платье с кружевом и с обнаженным плечом: Надя Дорофеева сфотографировалась на пляже в Тулуме

Певица с супругом наслаждается отдыхом в Мексике.

Надя Дорофеева опубликовала в Instagram новые снимки с отдыха в Тулуме.

Певица сфотографировалась во время прогулки на пляже. Надя была одета в белое платье с рукавами-буфами и кружевом на манжетах и спереди наряда. Артистка сексуально оголила одно плечо.

Надя Дорофеева / Instagram Нади Дорофеевой

Свой образ она дополнила черной бейсболкой, серьгами-кольцами и кедами.

Надя Дорофеева / Instagram Нади Дорофеевой

"На свидание", - подписала фото Дорофеева и добавила эмодзи в виде такоса - традиционного мексиканского блюда.

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