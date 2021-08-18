В платье с кружевом и шляпе: романтический образ Екатерины Бужинской

В платье с кружевом и шляпе: романтический образ Екатерины Бужинской

Певица Екатерина Бужинская — настоящая модница, которая каждый раз приятно удивляет невероятными луками.

Со дня рождения Екатерины Бужинской прошла уже почти неделя, а роскошный образ, в котором она праздновала, обсуждают до сих пор.

Артистка была одета в романтическое белое платье макси с кружевными вставками, рюшами и опущенной линией плеч от бренда Sara Berlin. Наряд звезда дополнила элегантной шляпой от дизайнера Валентины Свистун и белыми туфлями от ID woman.

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

Нежный макияж, лаконичные серьги и изящная цепочка на шее завершили аутфит Бужинской.

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

Напомним, на днях Екатерина получила награду Крест почета "за веру, верность Украине". Ее звезда показала в Instagram.

(чтобы посмотреть другие фото, листайте вправо)

"В копилку наград. Приятно и неожиданно. Сердечно благодарю", — подписала певица фотографии.

Поздравляем народную артистку Украины с новой наградой!

Читайте также: Именинница дня: 10 роскошных образов Екатерины Бужинской

Эффектные образы Екатерины Бужинской (24 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку