В платье с кружевом и шляпе: романтический образ Екатерины Бужинской

Певица Екатерина Бужинская — настоящая модница, которая каждый раз приятно удивляет невероятными луками.
Со дня рождения Екатерины Бужинской прошла уже почти неделя, а роскошный образ, в котором она праздновала, обсуждают до сих пор.
Артистка была одета в романтическое белое платье макси с кружевными вставками, рюшами и опущенной линией плеч от бренда Sara Berlin. Наряд звезда дополнила элегантной шляпой от дизайнера Валентины Свистун и белыми туфлями от ID woman.
Нежный макияж, лаконичные серьги и изящная цепочка на шее завершили аутфит Бужинской.
Напомним, на днях Екатерина получила награду Крест почета "за веру, верность Украине". Ее звезда показала в Instagram.
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"В копилку наград. Приятно и неожиданно. Сердечно благодарю", — подписала певица фотографии.
Поздравляем народную артистку Украины с новой наградой!
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