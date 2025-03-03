В платье с кружевом и шубе: девушка Леонардо Ди Каприо вышла в свет

26-летняя итальянская модель и возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо – Виттория Черетти – посетила вечеринку, организованную Vogue Italia в рамках Недели моды в Милане.

instagram.com/vittoria

Для выхода в свет модель выбрала новинки от бренда Gucci из коллекции осень-зима 2025-2026, которые он только на днях представил публике. Она надела розовое атласное платье с кружевными вставками и халтером и тонким поясом на талии, которое дополнила длинной шубой и черными кожаными перчатками.

instagram.com/vittoria

Виттория накрутила волосы в тугие локоны и собрала их в высокий хвост, выпустив две пряди у лица. А в макияже сделала акцент на глаза с помощью черной подводки.

instagram.com/vittoria

instagram.com/vittoria

Отметим, Виттория Черетти – успешная модель, дебютировавшая на подиуме в 14 лет, часто снимается в фотосессиях для глянца и в рекламах известных брендов, участвует в благотворительных инициативах и экологических проектах. О ее романе с известным актером стало известно в конце лета 2023-го, но ни она, ни Леонардо не подтверждают слухи об их связи.

instagram.com/vittoria

Напомним, ранее Виттория Черетти делилась откровенными кадрами – она позировала топлес в бассейне.

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