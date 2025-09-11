В платье с кружевом и шубе из перьев: Ники Хилтон в образе total black на Неделе моды в Нью-Йорке

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон попала в объективы папарацци во время Недели моды в Нью-Йорке. Знаменитость вышла в свет в гламурном образе total black.

На Ники было черное приталенное платье миди с кружевом на пикантном декольте и асимметричном подоле. Сверху она надела укороченную шубу из страусиных перьев.

Аутфит Хилтон дополнила кружевными туфлями на шпильках и небольшой сумкой с золотыми кольцами с камнями.

Ники собрала волосы сзади, сделала макияж с акцентом на глазах и завершила лук комплектом украшений с камнями.

Напомним, Ники Хилтон на музыкальную церемонию MTV Video Music Awards 2025 надела светло-голубое платье с разрезами и стразами от Bronx and Banco.