В платье с кружевом и шубе из перьев: Ники Хилтон в образе total black на Неделе моды в Нью-Йорке
Младшая сестра Пэрис Хилтон - 41-летняя Ники Хилтон-Ротшильд - нарядно нарядилась на модный показ.
Ники Хилтон попала в объективы папарацци во время Недели моды в Нью-Йорке. Знаменитость вышла в свет в гламурном образе total black.
На Ники было черное приталенное платье миди с кружевом на пикантном декольте и асимметричном подоле. Сверху она надела укороченную шубу из страусиных перьев.
Аутфит Хилтон дополнила кружевными туфлями на шпильках и небольшой сумкой с золотыми кольцами с камнями.
Ники собрала волосы сзади, сделала макияж с акцентом на глазах и завершила лук комплектом украшений с камнями.
Напомним, Ники Хилтон на музыкальную церемонию MTV Video Music Awards 2025 надела светло-голубое платье с разрезами и стразами от Bronx and Banco.